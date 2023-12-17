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Muhammed Ali gibi izleyeceğiz

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#Fatih Kacır#Uzay#Alper Gezeravcı
Muhammed Ali gibi izleyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 07:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’yı da taşıyan mekiğin fırlatılacağı 9 Ocak 2024’te özel etkinlik düzenleneceğini belirtti.

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Bakan Kacır “Şu kadarlık ipucu vereyim: 1980’li yıllarda Muhammed Ali’nin boks maçlarını izlemek için gece yarısı televizyon başına geçmiş olanlar vardır. Şimdi, muhtemelen benzer tecrübeyi Türkiye’nin ilk astronotunun yolculuğunu izlemek için yaşayacağız” dedi. Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kacır, şunları söyledi:

MUŞ’TAN ÇIKAN DENEYİ YAPACAK

“Cumhuriyet tarihimizde ilk kez bir Türk vatandaşımızı, Alper Gezeravcı’yı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bilimsel deneyler gerçekleştirmek üzere uzaya göndereceğiz. Muş Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından geliştirilen bir proje de uzay istasyonunda astronotumuzun gerçekleştireceği deneylerden biri olacak. Muş’u, Diyarbakır’ı, İstanbul’u, Trabzon’u, Edirne’yi, Muğla’yı ayırt etmeden tüm gençlerimizin hayallerini, projelerini, hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz.”   

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#Fatih Kacır#Uzay#Alper Gezeravcı

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