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Gamze KOLCU / ANKARA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Muhalifsiz grupta güçlü parlamento çağrısı

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Muhalifsiz grupta güçlü parlamento çağrısı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de yeni yasama yılının ilk grup toplantısını yaptı.

İYİ Parti’de, 2’nci Olağan Kurultay’ın ardından başlayan liste krizi, TBMM’de yeni dönemin ilk grup toplantısına da yansıdı. “Oy verilmeyecekler” listesini hazırlattığı iddia edilen Koray Aydın’ın Teşkilat Başkanlığı görevini sürdürmesine tepki gösteren ve aralarında Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz, Ayhan Erel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk’un da bulunduğu yaklaşık 10 milletvekili toplantıya katılmazken, COVID-19 testi pozitif çıkan Fahrettin Yokuş ve Aslan Kabukçuoğlu da toplantıya katılmadı.  Akşener, konuşmasında güçlü parlamenter sistem vurgusu yaparak “Gelin, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için, gerekli adımları iktidar ve muhalefet olarak el ele atalım” dedi. 

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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