Muhaliflerden Esad’a Neyrab hamlesi

Yerel ve bölgedeki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, önceki geceden itibaren Rusya’nın hava desteğini alan rejim güçleri, Serakib’in kuzeybatısındaki Kaminas bölgesine doğru ilerlemek için tank ve top atışı başlattı. TSK’nın 7 numaralı gözlem noktasının rejim güçlerinin eline geçmesinden sonra Türk askeri, Kaminas bölgesinde geçici mevzi bölgesi kurmuştu. Rejimin Kaminas’a harekete geçmesine TSK, tank, top ve çok namlulu roketatar (ÇNRA) atışıyla karşı koydu. Yerel kaynaklar TSK ve rejim güçleri arasında karşılıklı yoğun tank atışı yapıldığı bilgisini verdi.



TSK 3 İHA DÜŞÜRDÜ



Rusya’ya ait savaş uçaklarının da bölgeyi bombaladığı bildirildi. Yerel kaynaklar Neyrab üzerinde ve civarında uçuş yapan biri Rusya’ya, ikisi ise rejime ait üç insansız hava aracının da TSK tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Türk tankçısı ve topçusunun atışları sonucu çok sayıda rejim unsuru etkisiz hale getirildi.



REJİM TANKI VURULDU



Anadolu Ajansı da ılımlı askeri muhaliflerin, rejimin İdlib’in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için operasyon başlattığını ve Neyrab köyüne girdiğini duyurdu. Muhaliflerin, rejime ait bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdiği, köyde çatışmaların sürdüğü bildirildi. TSK’nın Serakib hattında da Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlarla vurduğu, rejime ait 5 topun imha edildiği belirtildi.

İŞTE ESAD'IN YAĞMACILARI

Esad rejimi son saldırılarıyla İdlib vilayetinde yüz binlerce kişiyi yerinden yurdundan ederken geride bıraktıkları eşyaları da rejimin askerleri ya da destekçi milisler tarafından yağmalanıyor. Suriyeli muhaliflerin gizlice çekip yolladığı fotoğraflara göre rejim güçleri, Halep pazarlarında ev sahiplerinin terk ettiği evlerden yağmaladıkları beyaz eşyaları satıyor. Alman Bild gazetesi de Esad rejiminin ele geçirdiği Maaret el Numan ilçesinden kamyonlarca eşyanın nasıl kent dışına çıkarıldığına dair fotoğraf yayınladı.







