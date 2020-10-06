Muhalif vekiller gruba katılmayacak

Kurultaya damga vuran tartışma sonrasında, geçen hafta toplanan İYİ Parti TBMM Grubu’nda yapılan seçime, tepkili milletvekilleri katılmamıştı. İsimleri listede olanların yanı sıra yaşananlardan rahatsızlık duyan milletvekilleri bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığındaki grup toplantısına katılmama kararı aldı.

‘FABRİKA AYARLARI’

Toplantıya yaklaşık 10 milletvekili katılmayacak. Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre; milletvekilleri katılmama gerekçelerini “İYİ Parti, kuruluş aşamasındaki ilkelerine geri dönmeli. İYİ Parti’yi tartışmaya açtıran kişiler tasfiye edilmeden, İYİ Parti kuruluş ilkelerine dönmeden, bir daha tabanın motivasyonu asla sağlanamaz. İYİ Parti fabrika ayarlarına dönmeli. Bu hedefler sağlanana kadar tepkilerimiz artarak devam edecek. Şahsımızla ilgili herhangi bir talebimiz yok” olarak açıkladı.