Muhalefetten ‘elektrik faturalı’ tepkiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan, “Sen şahlanışlarına devam ederken, millet kara kara elektrik faturasını düşünüyor. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki, bu faturalar adeta bir soygundur! Allah akıl fikir versin saraya, yokuş aşağı şahlandırdın milleti” mesajını paylaştı.

O SANDIK GELECEK

İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise Sinop Durağan ziyareti sırasında bir vatandaşın elektrik faturasını şikâyet ettiği videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Erdoğan, Durağan’daki emekli kardeşimin omuzundaki vergi yükünü, ödeyemediği borcunu hiç mi düşünmüyorsun? O sandık gelecek, bu ucube sistem gidecek”

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