Muhalefetin de yerli ve millisini kazandıracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Meclis Grubu’ndaki konuşmasında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. 2021 yılı öğrenci kredilerini lisansta 650, yüksek lisansta 1300, doktorada 1950 lira olarak belirlediklerini açıklayan Erdoğan, 452 bin öğrencinin burs ve 1 milyon 11 bin öğrencinin kredilerinin ocak ayında hesaplarına yatırılacağını söyledi. Gazetecilerin, “Asgari ücrette gönlünüzden geçen nedir?” sorusuna da, “Belli bir yere gelsin, sonra konuşalım” karşılığını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

RUHSAL VE FİZİKİ CHECK-UP LAZIM

“Mevlana Hazretlerinin dediği gibi testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar. Bunların üslupları da kişiliklerinin yansımasıdır. İşçi, çiftçi, öğretmen, asker, polis kim varsa herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Kendilerini herkesi hizaya çektikleri o tek parti devrinde sanıyorlar. CHP’nin eğer azıcık ar, haya duygusu varsa tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Gün geçmiyor ki bir taciz, tecavüz, hırsızlık olayı duymayalım. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan çıkıyor ne diyor? ‘Bizim başkanlarımız şöyle temizdir, böyle temizdir, şöyle başarılıdır, böyle başarılıdır.’ Şu anda adliye adliye dolaşıyorlar. Bunun neresi temiz? Hem ruhsal hem fiziki ciddi manada check-up’tan geçmesi lazım. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, tepeden tırnağa her yerlerini saran taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar.

FARKINDA MISIN, BU NE SAPKINLIK

Ne diyor; ‘Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi’. Bu ne demek biliyor musunuz; ‘Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz’. Ya sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır? İstikametini tamamen şaşırmış. Gel o zaman uyuşturucu örgütünü kur, organ mafyanı da kur, hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Başka bir işe yaramıyorsun.

ASIRLIK GELENEK YERLE YEKSAN

Bu zihniyet Kuran-ı Kerim’i ve ezanı Türkçe okumak garabetine kalkıştı. Tasavvufta ‘Edep yahu’ kaidesi var. El, dil, bel dikkat edeceksin. Etmezsen rezili rüsva olursun, bunların da akıbeti budur. Kuran-ı Kerim’e inanıyorsanız ona gereken hürmeti göstermek zorundasınız. Bu, İstiklal Mahkemeleri’ni yeniden kurmaya kadar varır. Milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik hiçbir saldırıyı hoş görmeyiz.”

TARİHE GÖMMEK BOYNUMUZUN BORCU

"Bu zihniyet PKK’lı teröristlere ‘hendek kazan arkadaşlar’ diyen, YPG’lileri ‘vatanını savunanlar’ diye niteleyen, FETÖ’cüleri ‘hak arayan mağdurlar’ gibi göstermeye çalışan, Gezicileri ‘aydınlanma hareketi’ olarak göstermek isteyenlerdir. Seçilmiş Cumhurbaşkanına ‘diktatör’ diye bühtan ederken, kendi partisinde faşizmin en sefil şeklini uygulayandır. Bu zihniyetin temsilcisi olan zat işte dün çıktı, varlık barışı uygulamasını, uyuşturucu, fuhuş, organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü. Ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle tarihe gömmek boynumuzun borcudur. Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır.”

‘AİHM’NİN DEMİRTAŞ KARARI İKİYÜZLÜLÜK’

Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘Selahattin Demirtaş’a tahliye’ isteyen kararını da şöyle yorumladı: “AİHM bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Sadece burada verilen kararlar mahkemelerimizce değerlendirilir. AİHM, bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak, istisnai bir uygulama yapmıştır. Bu adımlar siyasidir, gerekçesini de biliyoruz. Demirtaş’la ilgili hüküm, aynı mahkemenin mesela İspanya’daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir. Mahkeme, Batasuna davası kararında, bırakınız şiddet eylemlerini teşvik etmeyi, şiddet eylemlerini açıkça kınamamanın dahi suç sayılabileceğine hükmetmiştir. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak kabul eden bir mahkemenin, 6-8 Ekim 2014’te 39 vatandaşımızın hunharca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini istemesi çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür. AİHM, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa, çelişkilerini sorgulamalıdır. Demirtaş siyasi görevleri veya siyasi söylemleri değil, terörle arasına mesafe koyamadığı, bölücü terör örgütünün emriyle onlarca kişinin ölümüne yol açtığı için milletin gözünde de suçludur. Kobani’nin katili budur.”

YENİ YILDA ABD VE AVRUPA’YA YENİ SAYFA

Erdoğan ABD ve Avrupa’ya da şu mesajı verdi: “Yeni yılda, Amerika ve Avrupa’yla yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz. Çok yönlü siyasi, ekonomik ve askeri iş birliklerimizi, Amerika’yla köklü bağlarımızın alternatifi olarak görmüyoruz. AB’nin de, Türkiye’yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Amerika’nın yeni başkanı Sayın Biden’ın da, Türk-Amerikan ilişkilerine gereken özeni göstereceğine inanıyorum. Hiç kimseye karşı ön yargımız, düşmanlığımız bulunmuyor.”

VEKİLLERDEN CANLI YAYIN





◊ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grubunda kürsüdeyken konuşmasını birçok milletvekili sosyal medya hesaplarından yayınladı. Vekiller arasında telefonları ile canlı yayın yapanlar da vardı. Bazı vekillerse danışmanlarına ve meslektaşlarına fotoğraflar çektirip, sosyal medya hesaplarında partilerinin grup toplantılarına katılımlarını duyurdu. (◊ Rıza ÖZEL / ANKARA)