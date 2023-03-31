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Muhalefeti tehdit eden ‘Provokatör’ gözaltında

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#Batman#İsmail Cevher Kasımoğlu#Gözaltı
Muhalefeti tehdit eden ‘Provokatör’ gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 07:00

Batman’da sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında muhalefete tehditleri ile gündem olan İsmail Cevher Kasımoğlu, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada gözaltına alındı.

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İsmail Cevher Kasımoğlu, muhalefet partilerine yönelik “Kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız” sözleriyle büyük tepki çekmişti. Önceki gün de sosyal medyadan paylaşım yaparak herhangi bir terör örgütüne mensup olmadığını, söylediği sözlerin öfkeden dolayı gerçekleştiğini belirterek özür diledi. Kasımoğludün gözaltına alınırken Batman Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, “Sosyal medya ve haber sitelerinde gündeme gelen ve bir sosyal medya mecrasında yayınlandığı tespit edilen video içeriğine ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmıştır” dedi. 

 

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#Batman#İsmail Cevher Kasımoğlu#Gözaltı

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