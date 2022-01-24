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Muhalefete Kabaş tepkisi

#Sedef Kabaş#Fuat Oktay#Ömer Çelik
Muhalefete Kabaş tepkisi

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’a muhalefetten yapılan destek açıklamalarına hükümetten tepki geldi.

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Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa ‘yanlış’ demesini beklerdik. İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokrasilerdeki karşılığı suçtur. Failleri de adalet önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret dilini kınıyor ve reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Twitter’daki mesajında, “Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete ‘yatırım’ yapanlardır. Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline ‘yatırım’ yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor” tepkisini gösterdi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, “Akl-ı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur” diyerek tepkisini dile getirdi.

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#Sedef Kabaş#Fuat Oktay#Ömer Çelik

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