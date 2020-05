Muhalefete inananlara kendimizi anlatmalıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı’na videokonferans yöntemiyle başkanlık yaptı. İstanbul Huber Köşkü’nden MYK üyelerine seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Dünya ile beraber ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Çay hasadı için bahçelerine gidecek müstahsillerimize izin vermekten noterleri normal çalışma düzenine döndürmeye kadar insanımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik yeni adımlar attık. Her fırsatta altını çizdiğim gibi uzunca bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizlik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama, kalabalıklardan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz. Türkiye olarak biz salgını tamamen bitirsek bile, dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır.

SALGIN SONRASI YENİ DÜNYA

Salgın sonrası sadece küresel siyasi ve ekonomik ilişkiler değil, zihinler de yeniden yapılanma sürecine girecek. AK Parti olarak, kendimizi, dünyadaki ve ülkemizdeki bu yeni döneme süratle hazırlamalı, milletimizin karşısına donanımlı bir şekilde çıkmalıyız. Ülke olarak salgından terörle mücadeleye, sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken, maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz.

FAŞİST ZİHNİYETE BIRAKMAYACAĞIZ

CHP’nin başını çektiği, gazete ve TV’lerden sosyal medyaya kadar azımsanamayacak sayıda alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, cumhur ittifakı ve AK Parti olarak görevimizdir. Meydanı sırf bize zarar vermek için, ülkesine ve milletine zarar vermeyi göze alabilecek kadar muvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız. Bunların cüreti, sırtlarını her türlü kirli ve sinsi senaryoya balıklama atlayan bir kesime dayamış olmalarından geliyor. Her yalanı; her iftirayı, her çarpıtmayı anında cevaplamanın yanında, davamızı, icraatlarımızı, vizyonumuzu sürekli anlatarak bu kesimi en azından ortada bir yere getirmeliyiz.”

‘ALTERNATİF BARO SEÇENEĞİNİ TEKRAR ÇALIŞIN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MYK toplantısında baroların faaliyet ve seçimleriyle ilgili düzenleme kapsamında hem “nisbi seçim sistemi” hem de “alternatif seçim sistemi” ile ilgili iki ayrı sunum yapıldı. Erdoğan, nisbi seçim sisteminin yanı sıra alternatif baro konusu ile ilgili tekrar bir çalışma yapılmasını istedi. Yapılacak toplantılarda bin üyenin bulunduğu şehirlerde alternatif baro kurulabileceği görüşü tartışılacak. Buna göre, sendika üyeliği gibi avukatlar için de bir barodan başka alternatif yaratılmış olacak. Dört seçeneğin olduğu, seçeneklerin bu hafta Meclis’te düzenlenecek toplantıların ardından netleştikten sonra tekrar Erdoğan’a sunulacağı belirtildi. (Gizem KARAKIŞ/ANKARA)

SAĞLIKÇILARA İZİN YASAĞI 1 TEMMUZ’DA BİTİYOR

Kabinede Erdoğan’a AVM’lerden gelen görüntülerin yanı sıra 65 yaş için ilk kez geçtiğimiz pazar günü 4 saatliğine kaldırılan sokağa çıkma yasağı görüntüleri izlettirildi. Türkiye genelinde İstanbul dışındaki illerde durumun olumlu gittiği belirtilirken, normalleşme takviminin haftalık olarak yeniden ele alınması da değerlendirildi. Erdoğan, “Bazı yerlerde sosyal mesafenin uygulanmadığını görüyorum. Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız. Tüm sonuçları anlık izleyin, tedbirleri elden bırakmayın” dedi. “Dinamik ve esnek” normalleşme taslak planına göre, salgının ardından uygulamaya geçirilen kısa çalışma uygulaması 30 Haziran’da sona erdirilecek. Sağlık çalışanlarının durdurulan izinleri 1 Temmuz itibarıyla kademeli kaldırılacak.

Erdoğan, dün akşam Twitter’dan yaptığı açıklamada ise “Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz” dedi. (Erdinç ÇELİKKAN)

BALKANLARA İKİNCİ YARDIM SEFERİ



Türkiye, tarihi bağlarla yakın ilişki içinde olduğu Balkan ülkelerine salgın için tıbbi malzeme yardımında bulunmayı sürdürüyor. Dün de CASA tipi askeri kargo uçağı ile Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya yardım malzemesi ulaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Etimesgut Havaalanı’ndan havalandı” açıklaması yapıldı. (ANKARA)