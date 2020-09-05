CHP’nin 2018 yılındaki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, dün Sivas’tan başlattığı ‘Memleket Hareketi’ni anlatırken, “Biz bir bölen değiliz, yeni bir yol açanız. Biz ülkenin gidişinden kaygı duyanlarız, umutları yeşertmek isteyenleriz. Kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önerenleriz” dedi.

YENİ BİR YOLA İHTİYAÇ VAR

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda davul zurna eşliğinde karşılanan Muharrem İnce, çıkacağı Türkiye turunda kullanacağı özel olarak hazırlanan otobüsün üzerinden kendisini karşılamaya gelenlere seslendi. İnce, Türkiye’de yeni bir umuda, yeni bir yola, daha büyük bir ittifaka ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle dedi:

DERDİMİZ GÜZEL HAYALLER

“Biz bir muhalefet hareketi değiliz. Parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz. Bizim derdimiz iktidarı iyi eleştirmek değildir. Bizim derdimiz muhalefete muhalefet etmek hiç değildir. Bizim derdimiz çocuklarımıza güzel hayaller kurdurmaktır. Emeklilerimizi huzur içinde yaşatmak için buradayız. Bizim derdimiz gençlerimizi, beyin göçüne girdikleri vize kuyruklarından kurtarmaktır.

BÖLEN DEĞİL, YOL AÇANIZ

Her türlü ayrımcılığa karşıyız. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına karşı dimdik duranlarız biz. Bir ayağı Ankara’da, bir ayağı Pensilvanya’da, bir ayağı Brüksel’de, bir ayağı Moskova’da, bir ayağı Washington’da olanlar değiliz. Kalbi, yüreği, ayakları, beyni, her şeyi Ankara’da olanlarız biz.

MAVİ VATANA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Mavi Vatan’daki hak ve hukukumuza sahip çıkacağız. Türkiye’nin Antalya Körfezi’ne sıkışmış bir kara devleti olmasını kabul etmeyiz.

DAVET ETMEDİKLERİ

Peki kimleri davet etmiyorum. Bir, bizim önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür, bunu kabul etmeyenleri istemiyoruz. İki, Memleket Hareketi olarak terör örgütleriyle ülkemizin aleyhine çalışan güç ve menfaat odaklarıyla haşır neşir olanları istemiyoruz. Üç, kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayanları istemiyoruz. Sokaktaki dostlarımıza kötü muamele yapanları istemiyoruz. Doğaya ve çevreye saygısı olmayanları istemiyoruz. Siyasetten zenginleşmek isteyenleri istemiyoruz. Ayrımcılık yapanları istemiyoruz. Bunların hiçbirini istemiyoruz.”

HAREKETE ÇAĞIRDIKLARI

"Memleket Hareketi’ne siftahsız kepenk kapatan esnafı davet ediyorum. Ürünü dalda kalan çiftçileri davet ediyorum. Umudunu yitirmiş gençleri davet ediyorum. Şiddete uğrayan kadınları davet ediyorum. Siyasi baskı altında inim inim inleyen memurları davet ediyorum. AK Parti’ye oy verip bugün ülkenin geleceğinden kaygı duyan muhafazakârları davet ediyorum. Kendilerini yalnız hisseden Atatürkçüleri davet ediyorum. Bu düzeni değiştirmek isteyen solcuları davet ediyorum. AKP’ye koltuk değneği olmaktan sıkılmış milliyetçileri davet ediyorum. Çağrım hepinize. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım.”

FİNANSÖR YOK, KÖFTE EKMEK VAR

“Son günlerde sosyal medyada Memleket Hareketi’nin finansörünün kim olduğuyla ilgili sıkça sorular soruluyor. Türkiye’de 92 parti var, kimseye sormuyorlar. Kiraladığımız bu otobüs var, 10 yaşında. 10 arkadaş 1 yıllığına kiraladık. Her milletvekili seçiminde 2 bin dolayında otobüs, milletvekili adayları tarafından kiralanmıyor mu? Ben 5 kere milletvekili seçildim, 5’inde de otobüsüm vardı. ‘Peki mazotunu kim koyacak?’ diyor. Koyacağız sırayla. ‘Ne yiyeceksiniz?’ diyor. Para bulursak köfte ekmek, para bulamazsak peynir ekmek, o da yoksa simit yiyeceğiz. ‘Nerede kalacaksınız’ diyor. Para bulursak otelde, bulamazsak Yörük çadırında. Bu millet bize gönlünü açtı, evini de sofrasını da açar.”

NOTLAR

SAYI AZDI, ‘DERDİMİZ KALABALIK DEĞİL’ DEDİ

Muharrem İnce, koronavirüs nedeniyle “halkla kucaklaşamadan” geri döndü. Sivas sokaklarında İzmir Marşı eşliğinde dolaşan İnce, vatandaşlara sık sık “Siz de kucaklaşmayın, hatta tokalaşmayın, sosyal mesafeye de dikkat edin” uyarısında bulundu.

İnce, üzerinde ay yıldız olan “Memleket Hareketi” yazılı şapkası ve maskesini hiç çıkarmadı. İnce’yi havalimanında karşılayanların azlığı dikkat çekti. Karşılayanların İzmirli destekçileri ve Yalovalı hemşehrileri olduğu gözlendi. İnce, “Tam kadro gelmedik. Bütün illeri temsilen bir heyetle geldik. Derdimiz kalabalık değil, derdimizi anlatabilmek” dedi. Ekibinin sadece 10 üyesini tanıtan İnce, “Biz kralın adamları değiliz, ama adamın kralları burada” dedi. İşte dün İnce’nin tanıttığı isimler:

Burak Asar (diş hekimi), Ali Tunçsan (mühendis), Mehmet Kazancıoğlu ve Erkin Şahinöz (Makina Mühendisi), Osman Serkan İleri (İnşaat Mühendisi), Prof.Dr. Ali Rıza Büyüküstün, Özgün Öztunç ve Onur Cingil (avukat), Serkan Ufuk Akgün (sanayici), Hüseyin Baraner (turizmci). Muharrem İnce, Sivas Kongresi’nin yapıldığı tarihi binanın girişinde ekibini tanıttı ve fotoğraf çektirdi. Hareketine destek veren 10 ismi tanıtan İnce, tüm isimleri 29 Ekim’de açıklayacak.