CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacak” sözlerini, “‘Biat eden bir muhalefet yaratacağız’ diyor” diye eleştirdi. CHP’li Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Dernekleri, belediyeleri hizaya sokacağız, milletvekillerini cezaevine koyacağız ses çıkarmayacaklar, ama ses çıkartan, muhalif olan partiyi de yaşatmayacağız, onu da yok edeceğiz, biat eden bir muhalefet yaratacağız’ diyor.

‘DEVLETİ ELEŞTİRMEK GİBİ’

Nasıl muhalefet yaratacaksın? Milli muhalefet dediğin senin her söylediğin doğrudur diyen küçük ortağın gibi mi olacak? Türkiye Cumhuriyeti senin sandığın kadar ucuz kurulmadı.

Yani AKP’yi eleştirmek devleti eleştirmek gibi algılıyorlar. Muhalefet görevini yapacak, onlar ne söylerse söylesinler mağdur, mazlum, mağdur bir o kadar da onurlu milletimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.

(Kılıçdaroğlu’nun ‘Organ kaçakçısından da vergi alın’ sözleri) Suçun nevi ne olursa olsun, devlet bir bedeli almışsa -o karapara olur, şu olur, bu olur, ne olursa olsun diyor- devlet vergisini alır diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu söylüyor. Genel Başkanımız yasadan söz etti.”