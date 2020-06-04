Muhalefet bekçi tasarısını ‘nostaljik’ bulmadı

Muhalefet milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu’nda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmelerde düzenlemeye sert tepkiler gösterdi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, ‘rejim muhafızlarının oluşturulduğu’ iddiasında bulunurken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise ‘bekçilerin polis yetkileri ile donanacağını’ savundu.

Önceki gün teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Türkkan, bekçi denildiğinde akla ilk olarak Türk sinemasından nostaljik karakterlerin geldiğini anlatarak, şunları söyledi:

POLİS YETKİLERİYLE DONANACAKLAR

“Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yatarken bekçi düdüğü duymak istediğinde, bu karakterleri düşünerek nostaljik bir istek olduğu akla gelmiştir belki de. Ancak bugün bekçilerle ilgili düzenlemede getirilenlere bakıldığında olayın hiç öyle olmadığı ortada. Bekçiler çaldıkları düdüklerle nostaljik bir duygu olmanın boyutunu aşmış durumda. Çünkü polis yetkileriyle donanmış olarak geliyorlar artık.

DÜDÜĞE ÖZLEM DUYARKEN

Bekçi düdüğüne özlem duyarken birden o bekçinin eline silah verdiğimiz bir sürece girdik. Eğer bu bir ihtiyaç ise Türkiye’nin asayiş problemi nasıl bu kadar büyüdü? Yok eğer böyle değilse neden polis gibi yetkili ve silahlı bekçilik teşkilatı kuruluyor?”

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da “Türkiye’de 256 bin polis, 190 bin jandarma ve 21 bin bekçi bulunuyor. Toplamda 467 bine yakın İçişleri Bakanlığı ordusu var. Yeni tahkimat hevesi neden? Kanun teklifi masum bir bekçi yasa teklifi değil” dedi.

KADIN BEKÇİ YETERSİZ

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da şunları aktardı: “Kadın bekçi sayısı yetersiz. 28 bin 266 bekçinin 70’i kadın. Akşam çevirdi, bekçi, hanımefendiyi arayacak üst araması yapacak, arayabilir mi?”