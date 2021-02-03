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ANKARA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Muhalefet: Arada fark var

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Muhalefet: Arada fark var
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni anayasa’ önerisine ilişkin siyasilerin değerlendirmeleri özetle şöyle:

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: MYK’da, Türkiye’nin gerçekten altında sivillerin, milli iradenin imzası olan bir anayasayı hak ettiğinin altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanımız. O sunum reformlarla alakalı konular üzerineydi. Bu konuyla alakalı detaylı toplantıları yapılacaktır. Ondan sonra bir takvimleme söz konusu olacaktır. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrrem Erkek: Halkın gerçek gündemini konuşmaktan, tartışmaktan korkuyorlar. İkincisi, onların derdi kendilerine anayasayı uydurmak. Getirdikleri sistem 2,5 yılda iflas etti; ama devlet de iflas etti, millet de iflas etti. Onun için bu sistemle Türkiye ileriye gidemez. Onlar yapamaz, biz yapacağız. İlk seçimden sonra toplumsal uzlaşmayla güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. Aramızda o kadar büyük fark var ki... Onlar bu sistemi savunuyor, biz yeni bir hükümet sistemi öneriyoruz, demokratik hukuk devleti için.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Anayasa ile hangi sistemi hayal ettiğiniz önemlidir. Yani güçlü bir yürütme mi, yoksa kuvvetler ayrılığı, bunun yanında demokratik ve şeffaf bir devlet yönetim sistemi mi? Sayın Cumhurbaşkanı, yürütmenin elini rahatlatacak, yönetimdeki keyfiyeti arttıracak yeni adımları mı, yoksa milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir sistemi mi kastediyor?

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