Muhalefet adayın çerçevesini çiziyor

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Muhalefet bloğunu oluşturan 6 partinin liderleri bu akşam bir araya geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle ‘yuvarlak masa’ düzeneğindeki çalışma yemeğinde buluşacak liderlerin gündeminde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yarışacak adayın kim olacağından seçim işbirliği ve iktidar projelerinin planlamasına kadar 4 sıcak başlık bulunuyor.

YEMEK AHLATLIBEL’DE

Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine bu akşam, Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Tesisleri’nde yenecek çalışma yemeğine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak. Oturma düzeni tartışmalarını ortadan kaldırmak için ‘yuvarlak masa düzeni’nde bir araya gelecek liderlerin gündeminde kulislere göre şu 4 sıcak başlık bulunuyor:

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- DEVA ve Gelecek partilerinin de katılımıyla ittifak genişleyecek mi?

ÖNCE PROFİL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kim yarışacak? Ancak aday konusunda hemen bir isimlendirmeye gidilmesi beklenmiyor. Kılıçdaroğlu’nun önerisine göre, öncelik adayın profiline verilecek. İsimlendirmeye ise vatandaşa da sorularak belirlenecek bu profil üzerinden gidilecek.

- Seçim işbirliği ve güvenliği de önemli gündem başlıkları arasında.

- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem projesi için yol haritası oluşturulup, ikinci liderler zirvesiyle ilan edilmesi bekleniyor.