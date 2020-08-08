Muhafazakâr kadınlardan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Sahip çıkılmalı

AK Parti kurucularından gazeteci Ayşe Böhürler’in de yönetiminde yer aldığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformu’nun (ASAP) yaptığı destek açıklamasına imza atanlar arasında AK Parti eski milletvekili Zeynep Karahan Uslu’nun yanı sıra, Nihal Bengisu Karaca ve Hidayet Şevkat Tuksal ile Kezban Hatemi, Deniz Ülke Arıboğan ve Kübra Par gibi isimler de yer aldı. Böhürler, 1993 yılında muhafazakâr kadınlar tarafından kurulan Hazar Derneği’nin kurucusu ve başkanı Ayla Kerimoğlu ve Prof. Dr. Emel Topçu tarafından hazırlanan destek bildirisinde özetle şöyle denildi:

ŞİDDETE ‘DUR’ ÇAĞRISI

“Son günlerde İstanbul Sözleşmesi üzerinden gerçekleşen tartışmalar amacını hayli aşmış durumda. Sözleşme ne bütün kötülüklerin anasıdır, ne de tek başına şiddet sorununu çözebilecek kabiliyettedir. Ancak kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım, bir ‘dur’ çağrısıdır, bir kararlılık göstergesidir. Bugüne kadar öldürülmüş binlerce kadına bir vefa, şiddet gören kadınlara uluslararası hukuk açısından bir teminattır. Her metin gibi mükemmel değildir. Ancak daha iyisi olana kadar bu sözleşmeye sahip çıkılması gerekir.

İtiraz edilen maddeler ve kavramlar bir analize tabi tutulduğunda, sözleşmeye karşı olan grupların savunduğu iddiaların metinde yer almadığı, niyet okuma, ima etme, zannetme, yanlış çeviri, kavramları bağlamından koparma çerçevesinde kaldığı açık ve net şekilde görülmektedir. Konu, bu yaklaşımlarla ele alınırken kadınlar için ölüm kalım meselesi olan şiddet konusu, demagojiye kurban edilmektedir.”