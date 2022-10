Muhafazakar devrimcilerle 2023’ü başaracağız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması’na katıldı. Önce Sinan Erdem Spor Salonu dışındaki gençlere seslenen Erdoğan, şunları söyledi: “Salon tıklım tıklım dolu. İçeriye giremediğiniz için şu anda dışarıdasınız. Türkiye genelinde TÜGVA’nın 310 bini aşkın üyesi var. Her geçen gün daha iyiye, daha güzele gitmek suretiyle gençliğimizin, hep söylüyorum ya, birileri rahatsız oluyor, dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA’nın konumu çok çok önemli. İşte sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımdasınız. Dolayısıyla sizlere elimizden ne gelirse Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı, 17 bakanlık olarak her türlü fedakarlığı yapıyoruz.

‘ASGARİ ÜCRETİ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARACAĞIZ’

Rusya Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülke hangi ülke? Türkiye. Ve Türkiye bütün bu olaylar karşısında yıprandı mı? Tam aksine şu anda Avrupa’da herkes tutuşmuş vaziyette acaba bu kış nasıl geçecek? Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve milletimize, doğalgazını da, kömürünü de, her şeyini hazırlamış vaziyetiniz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğalgazı ulaştıracağız. Bunun gayreti içerisindeyiz. AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez. Derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle bir Türkiye’yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız.”

Salonun dışındaki konuşmanın ardından içeri giren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

“Türkiye en kıymetli hazinesi olan gençliğinin bir kısmını küresel güç baronlarının emperyalist hezeyanlarına kurban verdiğimiz dönemlerin acıları hala yüreklerimizde tazedir.

Türkiye bir asır önce istiklali ve istikbali uğruna gençlerinin önemli bir kısmını cephelerde feda etmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca vesayetten darbelere, yokluklardan siyasi kavgalara kadar nice badireler geçiren ülkemizde bunların faturasını en çok ödeyen gençlerimiz olmuştur. Yıllarca birilerinin kirli siyasetinde bu ülkenin daha ömrünün baharındaki nice genci araç olarak kullanıldı. Tıpkı bir bozuk para gibi harcandı. Siyasi parti tabelası arkasına gizlenmiş fitne yuvalarında kandırdıkları gençlerimizi, bölücü örgütün elebaşlarına, Kandil’deki terör baronlarının sinsi emellerine kurban etmişlerdir.

‘FAŞİST, BARBAR, BENCİL VE ZALİM OLAMAYIZ’

Demokrasi diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratları çıktı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince altından faşist suratları belirdi. Hak, hukuk diyenlerin maskeleri inince altından zalim suratları fırladı. Hoşgörü, çoğulculuk, öteki diyenlerin maskeleri inince altından bencil suratları görüldü. Medeniyetimizin bize çizdiği sınırlar, onlar gibi olmamıza asla izin vermez. Bu toprakların, bu kültürün evlatlarıysak, barbar olamayız. Faşist olamayız, zalim olamayız. Bencil olamayız.

‘MERMERİ DELEN SUYUN GÜCÜ DEĞİL SÜREKLİLİĞİ’

Gece gündüz demeden, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Unutmayın, elbette her yenilik, her devrim, her reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023’ü evelallah başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Ama gençlerimizde bunların hepsini de aşacak azmi iradeyi, enerjiyi görüyorum. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Sizlerden de ricam şu hayallerinizden vazgeçmemenizi, kendinize inanmanızı, çalışmanızı ve azmetmenizi istiyorum. Unutmayın Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin ve bu inançla yola devam edin. Yine mermeri delenin suyun gücü değil sürekliliği olduğunu asla unutmayın.”