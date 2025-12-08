Muhabir kitabı: Son Dakika

Haberin Devamı

Muhabirler Derneği (MUHABİR-DER) üyesi 42 gazeteci tarafından yazılan “Son Dakika-Bizim Hikâyemiz: Gördük, Yaşadık, Yazdık’ kitabı Ankara’da Türkocağı Sahnesi’nde tanıtıldı. 42 gazetecinin haberde yaşadığı hikâyelerini anlattığı kitabın tanıtım programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Etimesgut Kaymakamı Özden Bozkurt Gevrek ve çok sayıda davetli katıldı.

42 GAZETECİNİN HİKÂYESİ

MUHABİR-DER Başkanı Berrin Yücesan, “Kitap, 42 gazetecinin sahada yaşadıklarının ortak sesi. Yağmurun, karın altında, enkazın başında, savaş alanlarında, kimi zaman hayatı pahasına gerçeğin izini süren meslektaşlarımızın kaleminden dökülen hakikatin sesi. Çünkü sahada attığımız her adım yalnızca bir haber değil, aynı zamanda bir insanlık görebilir. Geceyi özellikle Filistin’de gerçeği dünyaya duyurmaya çalışırken şehit olan, yaralanan tüm gazeteci meslektaşlarımıza adıyoruz. Onların cesareti bize bu mesleğin kutsallığını ve ağırlığını bir kez daha hatırlatıyor” diye konuştu.

SÖZ UNUTULUR YAZI KALIR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu muhabirliğin zor bir meslek olduğuna değinerek “‘Söz unutulur, yazı kalır’ sözünden hareketle böyle bir eseri meydana getiren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da şunları söyledi: “Gerçeğin peşinde koşan, dertleşen, büyük mesai harcayan özel bir mesleğin mensuplarıyla bir aradayız. Eski dönemlerde gezginler vardı. Köy köy, şehir şehir gezer, gördüğünü yazar, kitap hazırlardı. Fakat sadece kitap yazmak, anı yazmak değil; gittiği yere, geldiği yerin de haberini götürüp bir anlamda habercilik yapan seyyahlar vardı. O günlerden bugünlere gelindi. Şimdi de daha ötesi ‘O gezginlerin görevi bitti, muhabirlerin de bitecek. Yapay zekâ bu görevi alacak’ tarzı söylemler başladı. Fakat kim ne derse desin muhabirliğin bir ruhu var. Muhabirlik yok olmayacak.”

HÜRRİYET DE VAR

Etkinlikte hatıralarını kitaba yazan 42 gazeteciye plaket verilirken, Hürriyet Gazetesi Cumhurbaşkanlığı Muhabiri Selçuk Böke de plaket alan isimler arasında yer aldı. Böke’ye plaketini Türkiye’nin ilk kadın kaymakamlarından Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek verdi.



