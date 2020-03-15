Muhabbet kuşları, insan hayatına huzur veren, renk katan, bir çift kanada ve birbirinden güzel renklere sahip, insan dostu hayvanlardır. Muhabbet kuşu sahibi olmak isteyen hayvan severler tarafından, genellikle en çok sorulan sorulardan biri, muhabbet kuşu cinsiyetinin nasıl anlaşıldığıdır. Muhabbet kuşlarının cinsiyetlerini belirlemek, aslında düşünüldüğü kadar zor değildir.

Muhabbet Kuşu Cinsiyeti Nasıl Anlaşılır?

Muhabbet kuşunun gagasının üstünde, burun deliklerinin yer aldığı renkli olan bölüme, cere denmektedir. Muhabbet kuşlarının cinsiyet ayrımlarını şu şekilde belirleyebiliriz:

- Muhabbet kuşu eğer erkek ise, cere rengi, genel olarak mor, pembe ve parlak mavi renklerinde olur. Burun delikleri etrafında ise, çok hafif olarak beyazlık olabilmektedir.

- Muhabbet kuşu eğer dişi ise, cere rengi sarımsı veya koyu kahverengi, kirli beyaz ve açık beyaz renklerinde olmaktadır.

Burada önemli noktalardan biri de, muhabbet kuşunun cere çevresinin fazla beyaz olması halinde, dişi cinsiyete sahip olduğunun bilinmesidir. Ayrıca muhabbet kuşlarının üreme dönemlerinde de, cere bölgeleri renk değiştirmektedir. Üreme dönemlerinde muhabbet kuşlarının cinslerine göre farklılıklar, aşağıdaki gibi olmaktadır.

- Üreme dönemlerinde, yetişkin bir dişi muhabbet kuşunun cere bölgesi, kahverengidir.

- Üreme dönemlerinde, yetişkin bir erkek muhabbet kuşunun cere bölgesi ise, genellikle koyu mavi rengindedir.

Muhabbet Kuşu Cinsiyeti

Muhabbet kuşlarının tavırlarına göre de cinsiyeti hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Dikkatli bir gözlem yaptığınızda, dişi ve erkek muhabbet kuşlarının tavırlarındaki farklılıkları görürsünüz. Kuşlara göre bu davranışlar değişebiliyor olsa dahi, genellikle erkek ve dişi muhabbet kuşlarını birbirinden ayıran davranış şekilleri aşağıdaki gibidir.

- Dişi muhabbet kuşu, erkek cinsine göre daha hareketsiz olmaktadır. Ayrıca dişi cinsler genellikle agresif davranışlar sergiler ve kısa bir şekilde öterler.

- Erkek muhabbet kuşu ise, dişi cinslerine göre daha hareketli bir yapıdadır ve yerinde duramazlar. Erkek muhabbet kuşu, dişi muhabbet kuşuna nazaran, daha uzun öter ve ötme sırasında başını sallar.