Muğla'yı fırtına vurdu! Ağaçlar yere devrildi

İlçede sabah saatlerinde başlayan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.



Yahşi ve Gümbet mahallelerinde ağaç devrildi, elektrik telleri koptu. Yetkililer devrilen ağaçların kaldırılması ve kopan elektrik tellerinin onarılması için çalışma başlattı.



Fırtınanın ilçede gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öğrenildi.

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