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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 23:22 | Son Güncelleme:

Muğla'yı fırtına vurdu! Ağaçlar yere devrildi

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Muğla'yı fırtına vurdu! Ağaçlar yere devrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yahşi ve Gümbet mahallelerinde ağaç devrildi, elektrik telleri koptu. Yetkililer devrilen ağaçların kaldırılması ve kopan elektrik tellerinin onarılması için çalışma başlattı.

Fırtınanın ilçede gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öğrenildi.

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