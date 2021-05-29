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Gündem
Selçuk AKBAŞ/ MİLAS (Muğla), (DHA)-AA
Haber Giriş: 29.05.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını!

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 6 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi. 

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  • Milasta orman yangını Müdahale ediliyor
  • Milasta orman yangını Müdahale ediliyor
  • Milasta orman yangını Müdahale ediliyor
  • Milasta orman yangını Müdahale ediliyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çökertme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

45 ARAZÖZ VE 6 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE 

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 6 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi. 

Muğlanın Milas ilçesinde orman yangını

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