Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarındaki 5.8'lik deprem sonrası dikkat çeken uyarı: Fayları tetikleyebilir

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de saat 02.17'de 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Marmaris'in 10,43 kilometre açığında meydana gelen deprem, 67.91 kilometre derinlikte kaydedildi.

DEÜ DAUM Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çevre illerde de hissedilen depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, depremin 'Pliny-Strabo' olarak bilinen yapının batı sınırında kalan Marmaris Fay Zonu üzerinde meydana geldiğinin anlaşıldığını söyledi. Bu depremin, Marmaris Fay Zonuna komşu karadaki fayları tetikleyebileceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, denizaltı sismik tehlike kaynaklarımızı daha iyi tanımak ve can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerimizin düzeyini doğu tanımlayabilmek için, Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın da güncellenmesi devam eden Türkiye Diri Fay Veri Tabanı'na aktarılması önem arz etmektedir" dedi.

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PROF. ERSOY: DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLUŞTURABİLECEK BÖLGE

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te Muğla'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Ersoy, "Hasar verebilecek bir deprem. Bozburun Yarımadası açıklarında meydana gelen bir deprem. 67 km ile 80 km arasında değerler veriyor. Bu derinlik bizim topraklarımızdaki yer kabuğuna bağlı bir deprem değil. Daha derinde 2. bir katman var. Bu bölge Türkiye'ye yakın en tehlikeli bölge. Gerçekte bunlar bizim değil Rodos kuşağındaki depremler. 6'ya varan çok deprem var bu bölgede. Ama bunun kapasitesi 5.8 ile bitmez, daha büyük kapasiteli bir deprem oluşturabilecek bir bölge" dedi.

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YUNAN DEPREM UZMANI LEKKAS: 'ARTÇI ŞOKLAR YAŞANMAYACAK'

ERT'nin haberine göre, Yunanistan Deprem Koruma ve Planlama Örgütü (OASP) Başkanı ve deprem uzmanı Prof. Dr. Efthimis Lekkas, Rodos yakınlarında meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Depremin temel özelliğinin "derinliği" olduğunu vurgulayan Lekkas, sarsıntı Oniki Adalar ve Türkiye'nin bir kısmında hissedilmiş olsa da, yüzeyde önemli etkileri olmayacağını dile getirdi. 67 kilometre derinlikteki depremin "tsunamiye yol açmayacağını" vurgulayan Lekkas, "zengin bir artçı şok dizisinin yaşanmayacağını" dile getirdi.

Lekkas, depremin derinliği göz önüne alındığında büyük ihtimalle bir öncü değil ana deprem olduğu yorumunu yaparak, "Rodos ve çevresindeki bölgelerde yaşayanlar için çok yoğun bir sismik olaydı, ancak bundan sonra özel bir şey yaşamayacağız" diye konuştu.