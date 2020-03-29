Muğla'nın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Muğla'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Muğla ili Türkiye’nin güneybatısında yer alan bir ildir. Antalya, Denizli, Burdur, Aydın illeri komşu şehirlerdir. Türkiye’nin en uzun olan kıyı şeridi Muğla ilindedir. Tarihi olarak geçmişi bulunan Muğla’nın gezilip görülecek birçok tarihi yeri bulunuyor. Türkiye’de en saklı kalan ve en masalsı olan şehirlerinden biri Muğla’dır.

Muğla İlçeleri

Muğla ilinde 13 adet ilçe bulunmaktadır. Muğla illeri şu şekilde sıralanabilir; Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan’dır.

Muğla Hangi Bölgede?

Muğla ili Türkiye’nin güneybatısında yer almaktadır. Muğla ili Ege bölgesinde sayılsa da hem Akdeniz Bölgesinde hem de Ege bölgesinde ilçeleri bulunmaktadır. Muğla hem Ege bölgesi hem de Akdeniz bölgesi ilidir.

Muğla’da Gezilecek Yerler

Hem kültürel hem de tarihi birikimi ile Muğla gezilecek yerler sayısı çok fazladır. Muğla şehir merkezi tarihi yapıları ile özellikle Osmanlı döneminden kalan yapılar ile zengindir. Ahşap mimarisi kullanılarak çok dikkat çeken Konakaltı Hanı, şehrin en dikkat çekici yapılarından olan Muğla evlerinin bacaları ve Muğla evleri, önemli eserleri içinde barındıran Muğla müzesi gibi Muğla’da gezilecek birçok yer bulunuyor.

Fethiye – Ölüdeniz: Muğla denilince ilk akla gelen yerlerden biri Ölüdenizdir. Ölüdeniz 3 kilometre kadarlık bir plaja sahiptir. Koyu mavi ve açık mavi renklerin, yeşilin her tonu ile bir bütün oluşturduğu eşinin zor bulunduğu güzellikte bir yerdir. Yılın 10 ayı boyunca ılık, berrak ve durgun suya sahiptir.

Kelebekler Vadisi: Kelebekler vadisi Ölüdeniz’ e 7 kilometre uzaklıkta olan bir kanyondur. Adını Eylül ve Temmuz ayları aradın da vadinin sahipleri olan Jarsey Tiger olarak adlandırılan kelebeklerden almaktadır. Pembe zakkum çiçeği, masmavi deniz, geniş kumsal, küçük bir şelale ve pırıl pırıl parlayan çakıl taşları ile gidilip görülmesi gereken bir yerdir.

Akkum Koyu: Selimiye’de bulunan Akkum koyu yaz aylarının popüler koylarından biridir. Sessiz, kafa dinlenmelik, eşsiz manzaraların tadını çıkarırken dinlenmelik bir koydur. Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir koydur.

Bodrum Kalesi: Bodrum ilinin Çarşı mahallesinde üç tarafı denizler ile çevrilmiş olan iki limanın arasında Bodrum Kalesi bulunuyor. Kale içerisinde üzerlerinde yılanlı, Alman, İtalyan, İngiliz gibi isimlerin yer aldığı kuleler bulunuyor. Günümüzde Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi olacak şekilde kullanılıyor.

Şeytan Yalısı: Doğal bir tatil veya doğal bir gezi yapmak isteyen kişilerin sevebilecekleri zeytin ağaçları ile çevrelenmiş Şeytan Yalısı bulunuyor. Şeytan Yalısı doğal bir ortam içerisinde Milas ve Muğla’nın eşsiz manzarasına sahip bir yerdir.

Sarıgerme Plajı: Muğla plajları ile herkesi kendine hayran bırakan bir ildir. Sarıgerme plajı harika manzarası ve mavi bayraklı temiz denizi ile gezilip görülmesi gereken yerlerden biridir.

Muğla Tarihi Yerler

Muğla ilinin tarihi ve kültürel yönden çok büyük zenginliği bulunmaktadır. Muğla’nın tarihi yapılarından ilk akla geleni ise Konakaltı Hanı’dır. 19. Yüzyılın mimarisi ile düzenlenmiş, ahşap ile inşa edilmiş bu han görülmeye değerdir.

Osmanlı sanatının en güzel örneklerinden biri olan Kurşunlu Camii her yerinde ziyaret edenlerini şaşırtacak detaylar barındırır. Bunlar dışında Muğla’da tarihi yerler olarak; Karia yolu ve bu yol üzerinde antik kentler bulunur, eski Muğla evleri ve evlerin bacaları görülmeye değerdir. Muğla müzesi, Kaunos, Halikarnas mozolesi gezilebilecek tarihi yerler arasındadır.