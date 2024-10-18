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Muğla'nın Dalaman, Menteşe ve Milas ilçelerinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#Muğla#Dalaman
Muğlanın Dalaman, Menteşe ve Milas ilçelerinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 10:05

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki yangınlar sürerken, bir orman yangını da Milas'ta çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Dalaman'da 2 ev ve 11 kişi tahliye edildi.

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Muğla Dalaman'ın Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 20.30'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman işçisiyle müdahale edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgeye gece saatlerinde gelip, incelemelerde bulundu. Sabah gün doğumuyla 6 uçak ve 1 helikopter de söndürme çalışmalarına başladı. Bölgedeki hızı yer yer saatte 60 kilometre ulaşan rüzgar, söndürme çalışmalarında güçlük yaşattı.

Meteoroloji tahminlerine göre rüzgarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan, yangın bölgesindeki 2 ev ve 11 kişi tahliye edildi.

Muğlanın Dalaman, Menteşe ve Milas ilçelerinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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İKİNCİ YANGIN MENTEŞE'DE

Menteşe'nin Turnalı mevkisinde saat 03.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 23 arazöz, 6 su ikmal aracı 2 dozer ve 131 orman personeli karadan müdahale ederken, havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına 5 helikopter ve 1 uçak havadan destek verdi. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

Muğlanın Dalaman, Menteşe ve Milas ilçelerinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

MİLAS'TA DA YANGIN ÇIKTI

Üçüncü orman yangını ise Milas'a bağlı Dibekdere Mahallesi yakınlarında saat 05.40 sıralarında çıktı. Yangına 7 arazöz, 2 su tankeri ve 45 personelle karadan müdahale edilirken, 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına destek verdi.

Muğla'da 3 noktada süren yangınların söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Muğlanın Dalaman, Menteşe ve Milas ilçelerinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğlanın Dalaman, Menteşe ve Milas ilçelerinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#Muğla#Dalaman

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