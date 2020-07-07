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DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 20:01,Son Güncelleme:

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberine göre; Muğla'nın Dalaman ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Fethiye- Muğla Karayolu Şerefler kavşağında meydana geldi. Akif Işık yönetimindeki 35 JA 712 plakalı otomobil, Ahmet E.’nin kullandığı 48 DC 365 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Akif Işık ve Duriye Işık ile Ayşe Yabaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akif Işık ve Ayşe Yabaş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duriye Işıkın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğlanın Dalaman ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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