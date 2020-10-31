Muğla'dan İstanbul'a

Deprem, İzmir’in yanı sıra Muğla, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve İstanbul gibi bir çok ilde hissedildi.

Bursa’da bir çok vatandaş panik yaşadı. Ev ve işyerlerindeki eşyaların sallandığı amatör kameralarca kaydedilirken, bir mağazadaki vatandaşların panik ile birlikte kaçış anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla’da deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

‘TARAMALAR DEVAM EDİYOR’

Çanakkale’de de depremi hisseden vatandaşlar korkuyla sokaklara akın etti. Deprem şokundan kurtulan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. Bazı telefon şebekeleri yoğun kullanım nedeniyle çöktü.

Aydın Söke’de maddi hasarlar meydana geldi. Konak Mahallesi Yeldeğirmeni Sokak’ta göçük oluştu. Polis ekipleri sokakta önlem alırken, belediye ekipleri evlerde incelemeler yaptı.

Her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı Yalova’da deprem korkusu yaşayan vatandaşlar bir süre daha sokaklarda bekleyerek ev ve işyerlerine geri döndü.

‘KORKUDAN BAYILDIM’

Depremi yaşayanlar, “Hiç bu kadar korkmamıştık” yorumları yaptı.

Çeşme çarşısındaki bir esnaf, “Depremden önce bir uğultu duyduk. Uğultunun ardından bina sallanmaya başlayınca sokağa kaçtık” dedi.

Çeşme çarşısında bir işyerinde çalışan genç kız, “Birdenbire sallandık. O panikle dışarıya çıkmakta zorluk yaşayınca çok kötü oldum ve korkudan bayıldım” diye konuştu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde esnaf Harun Seyrek çok korktuklarını anlatarak şunları söyledi: “Deprem anında dışarıya çıktığımda binanın son 2 katının ayrıldığını gördüm. Daha sonra tepeden molozlar dökülmeye başladı. Kötü sallandık.”

Sığacık’ta denize yakın oturan bir kadın “Yine deprem olursa deniz tekrar taşar mı diye endişeliyiz. Çantamızı hazırladık, arabamıza yakın duruyoruz” sözleriyle endişelerini anlattı.

Sosyal medyada 2020’de felaketlerin hiç bitmediğini söyleyen bazı İzmirliler, “Evde dursak deprem, dışarı çıksak korona.. Sen nasıl bir yılsın 2020” tweet’leri attı.

AYVALIK’TA BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda bulunan içinde hiç kimsenin yaşamadığı metruk bir binanın duvarının yıkıldığı, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

SOKAĞA AKIN ETTİLER

Deprem nedeniyle 10 binada hasar meydana geldiğini açıklayan Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Deprem sebebiyle ilimizde 10 binada duvar yıkığı şeklinde hafif hasar meydana gelmiş olup, bunun dışında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamıştır” denildi. Turgutlu ilçesine bağlı Yılmazlar Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarı’nda bulunan 5 katlı apartmanda çatlaklar oluştu. Olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Binada incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, apartmanda şu an için önemli bir durumun söz konusu olmadığını, tedbir amaçlı bina sakinlerini evlerine ve iş yerlerine girmemeleri konusunda uyardıklarını söyledi.