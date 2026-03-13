Muğla'daki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı: Altın dişleri bile sökmüşler

Haberin Devamı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Turgut Mahallesi'nde Nazire-Asım Kasap çiftine ait müstakil evde, 5 Mart'ta saat 01.00 sırlarında yangın çıktı. Komşularının ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, içerde mahsur kalan Kasap çiftini kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, Nazire Kasap'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı olduğu belirlenen eşi Asım Kasap ise ambulansla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kasap da kurtarılamadı. Kasap çifti, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

TOPLAM 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Ekipler, yangının, Kasap çiftinin torunu Busenaz K. ile eşi Kürşat K. tarafından çıkarıldığını belirledi. Haklarında gözaltı kararı verilen çift, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı. İki şüphelinin ifadelerinden yola çıkılarak çiftin oğlu Ümit K. eşi Selda K. ve Emre G. de JASAT ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Kürşat K. ve Busenaz K. çiftinin çaldıkları altınları Ankara'da buluşup, birlikte kuyumcuda bozdurdukları iddia edilen arkadaşları Uğur K.'yi de yakaladı.

ALTINLARI ANKARA'DA SATMIŞLAR

Soruşturma kapsamında Busenaz K., ve eşi Kürşat K.'nin olaydan önce bir akaryakıt istasyonundan pet şişe içerisinde benzin aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca gasbettikleri altınları Ankara'da bir kuyumcuya 1 milyon 300 bin TL karşılığında sattıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerden Kürşat K.'nin, olay sırasında çiftin ağzından zorla söktüğü iki altın dişi de Ankara'daki aynı kuyumcuya satmak istediği öğrenildi. Ancak kuyumcunun altın dişlerin ayarını tespit edemediği için hemen satın almadığı ve ödeme yapmadığı, dişleri inceleme için laboratuvara gönderdiği belirlendi. Çalışmalar sonucu 2 altın dişe el konuldu.

Öte yandan Kasap çiftinin darbedilip, bayıltıldıktan sonra evin ateşe verildiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Soruşturmanın, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.