Muğla'daki sahte içki ve kaçakçılık operasyonu şüphelilerinden 6'sı tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Grup Amirlikleri ekipleri tarihi eser, sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan baskında, rakı, votka, şarap gibi çeşitli türlerde toplam 566 litre sahte içki, 266 litre etil alkol, çeşitli türlerde gümrük kaçağı 22 şişe içki, sahte içki yapımında kullanılan termometre, ısı ölçer, çok sayıda kazandan oluşan düzenek, çeşitli içki kitleri ve aromalar ile gümrük kaçağı olduğu belirlenen 372 paket çeşitli markalarda sigara, 69 paket puro, 37 paket tütün, 8 parça tarihi obje ve 2 adet sahte çek ele geçirildi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede tutuklandı.