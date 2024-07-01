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Muğla'daki orman yangınıyla ilgili üç kişi gözaltına alındı

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#Marmaris#Muğla#Orman
Muğladaki orman yangınıyla ilgili üç kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 10:18

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınına neden oldukları iddia edilen üç şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

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Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangınının söndürülmesinin ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında bölgede inceleme yaptı.

İncelemede, ulaşımın zor, elektrik nakil hatları ve arıcıların bulunmadığı noktadan başlayan yangına, bölgedeki kampçıların neden olduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında yangın esnasında karavanla bölgede oldukları tespit edilen P.S. (39), H.S. (43) ve U.S. (47) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıkmış, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 70 orman yangın söndürme işçisi sevk edilmişti.

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#Marmaris#Muğla#Orman

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