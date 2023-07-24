Muğla'daki orman yangını on iki saatte kontrol altına alındı

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Kumluova Mahallesi'ndeki makilikte, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çevredekilerin ihbarıyla gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda personel müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına emniyet ile jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Mücadele Araçları (TOMA), Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler destek verdi. Günün aydınlanmasıyla çalışmalara hava araçları da katıldı.

Rüzgarın şiddetini artırması ile geniş alana yayılan yangın, 12 saat süren çalışmanın ardından saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında yangını çıkardığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı. (DHA)