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Muğla'daki orman yangınına müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Orman Yangını#Menteşe
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 15:19

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğladaki orman yangınına müdahale ediliyor

Öte yandan, yangın çıkan alanın yakındaki tarım arazisinde de yaklaşık 2 saat önce başka bir yangının çıktığı ve kısa sürede orman ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi. İki yangın arasında bağlantı olup olmadığı ve sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. (DHA)

 

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#Muğla#Orman Yangını#Menteşe

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