×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Muğla'daki orman yangını ikinci gününde

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Yangın#Orman Yangını
Muğladaki orman yangını ikinci gününde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 09:26

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu yakınlarındaki ormanda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Muğladaki orman yangını ikinci gününde

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 16 helikopter, 7 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale edildi. Havanın kararması ile birlikte gece görüşlü helikopter de yangın bölgesinde müdahaleye başladı. Bu sabah itibarıyla kara araçlarının yanı sıra çok sayıda hava aracı da yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının enerjisi düşürülürken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. 

Haberin Devamı

Muğladaki orman yangını ikinci gününde

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Yangın#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!