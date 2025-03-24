×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Muğla'daki cinayetin sebebi taciz çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#Cinayet
Muğladaki cinayetin sebebi taciz çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 11:28

Muğla’nın Bodrum ilçesinde camcı dükkanında cansız bedeni bulunan Alaaddin Yıldız’ın cinayet zanlısı, Antalya’da yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Devran Hasan Değirmenci (19), Yıldız'ı kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü itiraf etti.

Haberin Devamı

Bodrum’un Yakaköy Mahallesi Türkmen mevkisinde camcı dükkanı sahibi Alaaddin Yıldız, 20 Mart Perşembe günü iş yerinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Olay sonrası Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin Yıldız’ın yanında çalışan Devran Hasan Değirmenci olduğu belirlendi.

Cinayetin ardından kaçan şüphelinin izini süren polis, yaklaşık yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Önce Denizli’ye, ardından Antalya’ya gittiği tespit edilen Değirmenci, Bodrum Asayiş Büro ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı ile birlikte E.B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M. ve H.Ç. isimli şüpheliler de gözaltına alınarak Bodrum’a getirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Devran Hasan Değirmenci, suçunu itiraf ederek Yıldız’ın kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi. Cinayette kullanılan maket bıçağı da polis ekiplerince ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Bodrum#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!