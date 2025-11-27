Muğla'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Neslinur'un ölümüne inceleme

Haberin Devamı

Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde dün tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri Furkan Topal (10) ile Ramazan Topal (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavileri süren diğer 2 kardeşin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valiliği olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Seydikemer ilçemizde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kardeşten Neslinur Topal (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer iki kardeşin tedavileri devam etmektedir. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve Adli Tıp raporları sonucunda netleşecektir. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimizin konuya ilişkin çok yönlü çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

'GÖZLE GÖRÜLÜR BİR BULGUYA VEYA DEĞİŞİME RASTLANMADI'

Neslinur Topal'ın otopsi işlemleri tamamlandı. İlk otopsi değerlendirmesinde; iç organlarda gözle görülür bir bulguya veya değişime rastlanmadığı belirtildi. Topal'ın vücudundan alınan tüm örneklerin toksikolojik ve histolojik incelemeye gönderildiği, kesin sonucun kimya ihtisas raporunun ardından ortaya çıkacağı kaydedildi. Yetkililer, şu an için zehirlenmeye ilişkin net bir tespitin bulunmadığını ifade etti.

NESLİNUR TOPAL’IN ÖLÜMÜNDE ‘FARE ZEHİRİ-SİYANÜR’ İDDİASI

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal’ın yaşamını yitirmesinin ardından, evde ekiplerin incelemeleri sürüyor. Tarım, sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD görevlilerinin yaptığı ön değerlendirmede, evde fare zehri bulunduğu, evin alttan ısıtma sistemine sahip olduğu ve bu koşulların fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki yarattığının belirlendiği öğrenildi.

