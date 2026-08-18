×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Muğla'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Milas#Halil Karcıoğlu
Muğlada yol kenarında erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 18:38

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Halil Karcıoğlu (58) yol kenarında ölü bulundu. Bir aracın çarptığı tahmin edilen Karcıoğlu'nun ölümüyle ilgili jandarma çalışma başlattı.

Haberin Devamı

 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Milas’a bağlı Avşar Mahallesi yakınlarından sabaha karşı yol kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Halil Karcıoğlu olduğu tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan Karcıoğlu'un cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Karcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Milas#Halil Karcıoğlu

BAKMADAN GEÇME!