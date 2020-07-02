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Haber Giriş: 02.07.2020 - 14:19,Son Güncelleme:

Muğla’da yıkımlar devam ediyor

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Turizm bölgelerindeki kaçak yapılaşmalara karşı mücadele devam ediyor. Muğla’nın Ortaca ilçesindeki bazı kaçak villaların yıkımına bugün başlandı.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ve Ortaca Belediyesi’nin tespit ettiği kaçak yapıların yıkımına başlandı. Belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından başlatılan yıkımlar kapsamında Ortaca’nın Gökbel mahallesinde yapılmış bazı kaçak villalar yıkıldı. Yıkılan villaların sahiplerine çeşitli idari cezalar da kesildi. Bölgedeki kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.

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