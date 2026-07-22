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Muğla'da yaşlı adam yanan evde can verdi

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Menteşe#Yangın
Muğlada yaşlı adam yanan evde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 18:57

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Fedai Küçükdağ (77), hayatını kaybetti.

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Düğerek Mahallesi Funda Sokak'taki tek katlı müstakil evde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, orman, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın evin tamamını sardı. Yangın, ekiplerin çalışması ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından eve giren ekipler, içeride bulunan Fedai Küçükdağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçükdağ’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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#Muğla#Menteşe#Yangın

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