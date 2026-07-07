Muğla’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında, Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

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Şüphelilere ait iki ikamet adresi ile araçlara eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabancaya ait boş şarjör, 2 bilgisayar kasası, 14 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 flash bellek, 1 para sayma makinesi ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

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5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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