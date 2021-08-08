Muğla'da yaralanan orman görevlisi TSK'ye ait helikopterle hastaneye götürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Muğla'nın merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait arama kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yangınla mücadelede fedakarca görev yapan ve bu elim kazada yaralanan orman görevlimize acil şifalar diliyoruz."







1⃣ Muğla/Merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Arama Kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. pic.twitter.com/nhA7gIhP8V — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2021

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