Muğla'da yanan alanlar küllerinden doğuyor

Haberin Devamı

Muğla'nın Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında çıkan orman yangınlarında 52 bin hektar alan zarar gördü. 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi, tahliye edildi. Bu sırada söndürme çalışmalarına destek veren 1 kişi hayatını kaybetti. Söndürme çalışmalarına 12 bin 666 işçi, 5 bin 587 araç, 16 uçak, 54 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile Kıyı Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri katıldı.

780 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Haberin Devamı

Muğla'nın 9 ilçesinde 52 bin hektar alanı küle çeviren yangınların üzerinden 1 yıl geçti. Orman Bölge Müdürlüğü'nce5 milyon 200 bin metreküp ağacın zarar gördüğü alanlarda kesim ve saha çalışmaları yapıldı. Bodrum'da 125 bin, Milas'ta 100 bin, Köyceğiz'de 35 bin, Marmaris'te 300 bin, Fethiye'de 60 bin, Menteşe'de 90 bin, Yatağan'da 40 bin ve Datça'da 30 bin kızılçam, keçiboynuzu, defne, fıstıkçamı, zakkum ve servi olmak üzere 780 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimlerinin yanı sıra yanan alanlara 82 bin de tohum atıldı. Yanan 52 bin hektar alanın büyük kısmında doğa kendini yeniledi. Kızılçam ağaçlarının dibinde ve çevresinde oluşan filizlenmeler, sevinç yarattı.