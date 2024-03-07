×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Muğla'da yakalandı! 1 metre boyunda...

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Müren#Balık
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 10:47

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde balıkçı Ozan Terzioğlu, oltayla 1 metre boyunda saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen bir balık türü olan müren yakaladı.

Haberin Devamı

Muğla'nın Ula ilçesinin Kızılyaka mahallesinde yaşayan Ozan Terzioğlu, sabah saatlerinde Gökova Körfezi'nde teknesiyle balık avına çıktı. Bir süre sonra oltasında bir ağırlık hissedip çekmeye başlayan ve 1 metre uzunluğunda müren yakaladığını fark eden Terzioğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Terzioğlu, derisi pulsuz, parlak, esmerimsi ve çok benekli, göğüs yüzgeci olmayan, sırt yüzgeci başından kuyruğuna kadar uzanan, kanı ve ısırığı zehirli bir balık türü olan müreni tekrar denize geri bıraktı.

Muğlada yakalandı 1 metre boyunda...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Müren#Balık

BAKMADAN GEÇME!