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Muğla'da vahşet! Öldürdüğü kadını yol kenarına attı

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#Muğla#Cinayet#Kadın Cinayeti
Muğlada vahşet Öldürdüğü kadını yol kenarına attı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 17:24

Muğla'nın Milas ilçesinde bir eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran (36), yol kenarında pompalı tüfekle göğsünden vurulmuş olarak, ölü bulundu. TIR'ın içinde çıkan tartışmada kadını öldürüp, cesedi yol kenarına attığı belirlenen E.D., (40) İzmir'de aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirirken polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Milas'ın eski hastane girişinde dün sabah saatlerinde bir kişiyi hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğlada vahşet Öldürdüğü kadını yol kenarına attı

Sağlık görevlilerince yapılan belirlemede göğsünden tüfekle vurularak öldüğü belirlenen kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis yaptığı araştırmada, ölen kişinin eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran olduğunu belirledi.

Muğlada vahşet Öldürdüğü kadını yol kenarına attı

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen ekipler, E.D.'nin cesedi yol kenarına attıktan sonra TIR ile İzmir'e gittiğini belirledi. Muğla polisi, E.D.'yi İzmir'de bir döşemecide aracın kan bulaşan koltuk kılıflarını değiştirirken gözaltına aldı. Muğla'ya getirilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Muğlada vahşet Öldürdüğü kadını yol kenarına attı

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#Muğla#Cinayet#Kadın Cinayeti

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