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Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında altı günde 18 tutuklama kararı

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#Muğla#Polis#Narkotik
Muğlada uyuşturucu operasyonlarında altı günde 18 tutuklama kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 12:22

Muğla'da genelinde son 6 günde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

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Muğla genelinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23-29 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilogram 420 gram esrar, 20 gram kokain, 21 gram metamfetamin, 14 gram skunk, 56 sentetik ecza, 13 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi ele geçirildi ve 4150 lira ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.(

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#Muğla#Polis#Narkotik

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