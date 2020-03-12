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MUĞLA (AA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 16:13,Son Güncelleme:/

Muğla'da Türk karasularına geri itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

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Muğla'da Türk karasularına geri itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 8 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu ekipleri görevlendirildi.

Bodrum açıklarındaki kurtarma operasyonunda, 8 Afganistan uyruklu sığınmacı güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

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