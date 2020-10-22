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AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 18:46 | Son Güncelleme:

Muğla'da Türk kara sularına itilen yüzlerce sığınmacı kurtarıldı

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Muğla'da Türk kara sularına itilen yüzlerce sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Datça ilçelerinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 232 yabancı uyruklu kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik can salları içerisinde Marmaris ilçesi açıklarında 121, Bodrum ilçesi Karaada açıklarında 35 ve Datça ilçesi açıklarında 76 sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan lastik botlardaki yabancı uyrukluları karaya çıkardı.

Marmaris, Bodrum ve Datça limanlarına getirilen sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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