MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuğla'da Türk kara sularına itilen çok sayıda kişi kurtarıldı
GeriGündem Muğla'da Türk kara sularına itilen çok sayıda kişi kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 22:24 | Son Güncelleme:

Muğla'da Türk kara sularına itilen çok sayıda kişi kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muğla'da Türk kara sularına itilen çok sayıda kişi kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında 2 sal içinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 sal içindeki 54 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sığınmacıların kaçak geçişlerini organize ettiği ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle