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AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 00:31 | Son Güncelleme:

Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 9 kişi kurtarıldı

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Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 9 kişi kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 9 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaca Burnu açıklarında sal içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına itildiği belirlenen 9 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Marmaris Limanı’na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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