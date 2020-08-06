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AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 01:08,Son Güncelleme:

Muğla'da Türk kara sularına itilen sığınmacılar kurtarıldı

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Muğla'da Türk kara sularına itilen sığınmacılar kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.

Yeşilova Körfezi açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan 37 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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