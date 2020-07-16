AA
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Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen sığınmacılar kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.
Yeşilova Körfezi açıklarında, Türk kara sularına geri itilen can salı içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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