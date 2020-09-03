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AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 18:20 | Son Güncelleme:

Muğla'da Türk kara sularına itilen 2 sığınmacı kurtarıldı

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Muğla'da Türk kara sularına itilen 2 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 2 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan 2 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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