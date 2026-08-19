Muğla'da tur otobüsü, TIR'a çarptı: 4 ölü, 15 yaralı

DHA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 00:40
Muğla'nın Milas ilçesinde tur otobüsünün, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan yolculardan polis memuru Mehmet Arif Şefkatli (29) de tedavi gördüğü Milas Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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Polis memurunun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.
Böylece kazada ölü sayısı 4'e çıkarken, olayda yaralanan 15 kişinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.